مع عودة دوام الجامعات .. تنبيه هام لجميع الأردنيين

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الوكيل الإخباري- بدأت تشهد شوارع العاصمة عمّان، والشوارع الرئيسية في المحافظات ازدحاماً مرورياً ملحوظاً، تزامناً مع بداية دوام الفصل الدراسي الصيفي في الجامعات الأردنية اليوم الاحد . اضافة اعلان





والتحق الاحد نحو 150 ألف طالب وطالبة بالجامعات الحكومية إيذاناً ببدء الفصل الصيفي، ما أدى إلى كثافة مرورية ملحوظة على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى الجامعات، بالتوازي مع حركة الدخول اليومية الاعتيادية للعاصمة، والتي تشمل نحو 150 ألف مركبة وفقاً لإحصاءات سابقة من إدارة السير.



وينصح المواطنون والموظفون بالخروج إلى أعمالهم ومهامهم اليومية في وقت أبكر من المعتاد، لتفادي الازدحام المروري وضمان الوصول في الوقت المناسب، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وبداية الأسبوع.