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مغادرة 36 مواطنا مستشفى أبو عبيدة بعد الاشتباه بتسمم غذائي

حمص
حمص
الثلاثاء، 20-08-2024 07:14 م

الوكيل الإخباري-    غادر 36 مواطنا، اليوم الثلاثاء، مستشفى أبو عبيدة في لواء الأغوار الشمالي بعد إسعافهم جراء الاشتباه بإصابتهم بتسمم غذائي.

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وقال مدير صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المواطنين أسعفوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض تسمم غذائي مثل ارتفاع درجة الحرارة والتقيؤ والإسهال، بعد تناولهم حمص وفلافل من مطعم في منطقة وادي الريان.


وأضاف أنه جرى تطبيق برتوكول العلاج المتبع لحالات التسمم، حيث تلقى المواطنون العلاج، وخضعوا للفحوصات المخبرية اللازمة، وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.


وأشار بني هاني إلى أنه جرى الإيعاز لمؤسسة الدواء والغذاء بإغلاق المطعم احترازيا، وأخذ عينات من مواد الغذائية.

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