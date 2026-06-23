مفاجأة في تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الجزائر

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
1- يزيد أبو ليلى
23- إحسان حداد
3- عبد الله نصيب
5- يزن العرب
4- حسام أبو ذهب
20- مهند أبو طه
21- نزار الرشدان
8- نور الروابدة
13- محمود مرضي
9- علي علوان
10- موسى التعمري
وشهدت التشكيلة الدخول بمحمود مرضي أساسياً على حساب اللاعب عودة الفاخوري الذي بدأ لقاء النمسا أساسياً .
بالتوفيق للنشامى .
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