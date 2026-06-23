الثلاثاء 2026-06-23 05:50 ص

مفاجأة في تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الجزائر

مفاجأة في تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الجزائر
مفاجأة في تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الجزائر
 
الثلاثاء، 23-06-2026 04:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر، ضمن منافسات كأس العالم، في مباراة تحظى بترقب جماهيري واسع.اضافة اعلان


وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

1- يزيد أبو ليلى
23- إحسان حداد
3- عبد الله نصيب
5- يزن العرب
4- حسام أبو ذهب
20- مهند أبو طه
21- نزار الرشدان
8- نور الروابدة
13- محمود مرضي
9- علي علوان
10- موسى التعمري

وشهدت التشكيلة الدخول بمحمود مرضي أساسياً على حساب اللاعب عودة الفاخوري الذي بدأ لقاء النمسا أساسياً .

بالتوفيق للنشامى .
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