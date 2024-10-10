مفاجأة في تشكيلة النشامى أمام كوريا الجنوبية

وتواجد موسى التعمري المصاب خارج التشكيلة في هذا اللقاء الذي سينطلق عند الساعة الخامسة مساء اليوم، على ملعب عمّان الدولي الذي يتسع لنحو 17 ألف متفرج.
وضمت التشكيلة: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، والدفاع: عبدالله نصيب وحسام أبو الذهب ويزن العرب. وعلى طرفي الملعب محمد أبو حشيش وإحسان حداد كابتن المنتخب، وفي الوسط نور الروابدة ونزار الرشدان. وفي الأمام مهند أبو طه ومحمود مرضي وعلي علوان.
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