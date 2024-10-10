 
الخميس 2024-10-10 06:28 م
 

مفاجأة في تشكيلة النشامى أمام كوريا الجنوبية

لاعبي المنتخب الوطني
لاعبي المنتخب الوطني
الخميس، 10-10-2024 04:17 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، وسط مفاجأة جلوس المهاجم يزن النعيمات على دكة البدلاء والدفع بمهند أبو طه أساسيا.اضافة اعلان


وتواجد موسى التعمري المصاب خارج التشكيلة في هذا اللقاء الذي سينطلق عند الساعة الخامسة مساء اليوم، على ملعب عمّان الدولي الذي يتسع لنحو 17 ألف متفرج.

وضمت التشكيلة: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، والدفاع: عبدالله نصيب وحسام أبو الذهب ويزن العرب. وعلى طرفي الملعب محمد أبو حشيش وإحسان حداد كابتن المنتخب، وفي الوسط نور الروابدة ونزار الرشدان. وفي الأمام مهند أبو طه ومحمود مرضي وعلي علوان.
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل 3 وفيات بحادث سير مروع في اربد

الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني : توجيهات من رئيس الوزراء بالانفتاح على الإعلام

مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي

أخبار محلية هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض "روتس وورلد 2024"

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يمنع وصول الوقود لمستشفيات غزة وشمال القطاع

جامعة اليرموك

أخبار محلية اتفاقية تعاون أكاديمي بين "اليرموك" وكلية ماليزية

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

عربي ودولي إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل

العيسوي يعزي العمد وقعوار

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العمد وقعوار

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يصل ستاد عمان لحضور مباراة النشامى



 


الأكثر مشاهدة