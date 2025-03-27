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مفتى المملكة يدعو لتحري هلال شهر شوال مساء السبت

عيد الفطر
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-    دعا سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1446، مساء السبت المقبل.

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وأوضح الحسنات أن مديريات الإفتاء في جميع المحافظات ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادات برؤية الهلال، فيما سيتم التحري الرئيسي في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال في منطقة دابوق.

 
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