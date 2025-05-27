الثلاثاء 2025-05-27 08:30 م
 

مفتي المملكة: الأربعاء غرة ذي الحجة والجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري-    أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، بأن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1446، وعليه يكون يوم الخميس 5 حزيران يوم عرفة والجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك. اضافة اعلان
 
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