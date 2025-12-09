مفتي المملكة يحاضر في جامعة اليرموك حول دور الشباب بالتصدي للفكر المتطرف

الوكيل الإخباري- أكد سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ضرورة وعي الشباب الأردني لدورهم في الحفاظ على مجتمعهم ووطنهم بعيدا عن الفكر المتطرف من خلال التمسك بالقيم الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال والثوابت الوطنية، وانتمائهم وولائهم للوطن وقيادته الهاشمية وعدم إتاحة الفرصة للآخرين للتأثير عليهم بأفكار متطرفة.

وقال خلال محاضرة توعوية نظمتها عمادة شؤون الطلبة وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك، والفريق الطلابي "عطاء بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، بعنوان "دور الشباب في التصدي للفكر المتطرف"، إن الحديث حول التطرف والإرهاب أصبح الموضوع الأبرز منذ سنوات، مؤكدا ضرورة الوعي بأن الدين الإسلامي الحنيف دين رحمة، أتى بالسلم والسلام والأمن والأمان للبشرية، وأن التطرف ليس من الإسلام، بل هو من بواعث نفسية داخلية في نفوس المتطرفين.



وأضاف الحسنات، أن قلة العلم وضحالته، والاغترار بالظواهر كانت من أبرز الأسباب التي دفعت بمتطرفين إلى الوقوع في الفكر المتطرف والإرهاب، مشيرا الى ضرورة استقاء العلم الشرعي من مصادره الموثوقة، ومن علماء الشرع الثقات.



وأكد أهمية التنشئة الأسرية السليمة في خلق جيل متزن وواع، حريص على مجتمعه ووطنه، مبينا أن دائرة الإفتاء العام تبذل جهودا كبيرة في سبيل توعية وتحصين الشباب والمجتمع من الفكر المتطرف والإرهاب، وعملت على إصدار دليل للفتاوى، إضافة إلى إنشاء قناة توعوية عبر منصة "يوتيوب".



بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الشريفين، إن عقد هذه المحاضرة يأتي انطلاقا من إيمان الجامعة ببناء وعي طلبتها، وتعزيز قيم التمييز بين الخطاب المستنير والخطاب المنحرف، ترجمة للرؤى الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الاعتدال وحماية المجتمع من الفكر المتطرف، وتعزيز قيم الانفتاح والاحترام التي تعد أساس قوة الأردن وتماسكه.