مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلن سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ أحمد الحسنات، أن يوم غدٍ الجمعة، الموافق 20 من شهر آذار للعام 2026، هو غرة شهر شوال لعام 1447هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك.





جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شهر شوال التي أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء اليوم الخميس، في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في العاصمة عمّان.



وأشار الحسنات إلى أنه ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد الاطلاع على نتائج رصد الأهلة.



ورفع مفتي عام المملكة إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى أن يحفظ شعب الأردن وقيادته، وأن يحفظ جلالة الملك ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وقدرته.





