مفصول من مصنع يطلق النار ويصيب عاملين في العقبة

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جارياً.
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