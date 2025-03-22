مفقود في إربد.. عائلة الحمدون تناشد البحث عن ناصر

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- ناشدت عائلة الزبون الجهات المختصة والمواطنين للمساعدة في العثور على قريبهم ناصر نزال الحمدون، الذي غادر منزله في تمام الساعة 10:00 صباحًا أمس الجمعة ولم يعد حتى الآن. اضافة اعلان





ووفقًا للعائلة، فإن المفقود خرج من منزله الكائن في إربد – نعيمة، الحي الجنوبي، طريق عجلون، ويعاني من ظروف صحية خاصة، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامته.



ودعت العائلة كل من لديه أي معلومات حول مكان تواجده إلى التواصل عبر الأرقام التالية:

0799351744

0795134257