السبت 2025-03-22 12:45 م
 

مفقود في إربد.. عائلة الحمدون تناشد البحث عن ناصر

ناصر نزال الحمدون
ناصر نزال الحمدون
 
السبت، 22-03-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   ناشدت عائلة الزبون الجهات المختصة والمواطنين للمساعدة في العثور على قريبهم ناصر نزال الحمدون، الذي غادر منزله في تمام الساعة 10:00 صباحًا أمس الجمعة ولم يعد حتى الآن.اضافة اعلان


ووفقًا للعائلة، فإن المفقود خرج من منزله الكائن في إربد – نعيمة، الحي الجنوبي، طريق عجلون، ويعاني من ظروف صحية خاصة، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامته.

ودعت العائلة كل من لديه أي معلومات حول مكان تواجده إلى التواصل عبر الأرقام التالية:
 0799351744
0795134257
 
 
gnews

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