مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

الأحد، 11-01-2026 01:02 م
ناشدت أسرة المواطن أحمد عبدالفتاح إبراهيم زايد، البالغ من العمر 63 عاماً، الأجهزة الأمنية والمواطنين للمساعدة في العثور عليه بعد أن خرج من منزله يوم 25 ديسمبر 2025 ولم يعد.


وأفادت زوجته أن أحمد خرج لشراء كاز للمنزل، ولم يعد حتى الآن، مؤكدة أنها لم تجد أي أثر له منذ ذلك التاريخ.

وطالبت الأسرة التي تسكن في منطقة الجوفة أي شخص يعثر على المواطن أو لديه معلومات عن مكانه بالاتصال بأقرب مركز أمني في وسط البلد، أو على الرقم التالي:  ⁦77829 0383⁩0
 
 


