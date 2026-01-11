مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

وأفادت زوجته أن أحمد خرج لشراء كاز للمنزل، ولم يعد حتى الآن، مؤكدة أنها لم تجد أي أثر له منذ ذلك التاريخ.
وطالبت الأسرة التي تسكن في منطقة الجوفة أي شخص يعثر على المواطن أو لديه معلومات عن مكانه بالاتصال بأقرب مركز أمني في وسط البلد، أو على الرقم التالي: 77829 03830
