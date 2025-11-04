مفوضية اللاجئين: أكثر من 474 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن

08:03 ص

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير لمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في الأردن، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها وصل إلى 474,807 أشخاص.





وبحسب تقرير المفوضية الذي صدر مؤخرا ، فإن السوريين يشكلون النسبة الأكبر من اللاجئين، إذ بلغ عددهم 436,410 لاجئين بنسبة 91.9%، يليهم العراقيون بعدد 24,529 لاجئًا، ثم اليمنيون بعدد 8,820، والسودانيون 4,284، فيما بلغ عدد اللاجئين من الصومال 324، ومن جنسيات أخرى 440 شخصًا.



وأظهرت البيانات أن الغالبية العظمى من اللاجئين يقيمون في المناطق الحضرية بعدد 385,960 شخصًا (بنسبة 81.3%)، مقابل 88,847 يعيشون في المخيمات (بنسبة 18.7%).



وأشار التقرير إلى أن عدد الإناث من أربع سنوات فما دون بلغ 27,467، ومن (5–11 سنة) 46,800، ومن (12–17 سنة) 36,460، ومن (18–35 سنة) 67,052، ومن (36–59 سنة) 48,105، فيما تجاوزت أعمار 12,357 امرأة الـ(60 سنة).



وبلغ عدد الذكور من أربع سنوات فما دون 28,551، ومن (5–11 سنة) 49,179، ومن (12–17 سنة) 38,546، ومن (18–35 سنة) 67,179، ومن (36–59 سنة) 43,846، فيما تجاوزت أعمار 9,265 رجلًا الـ(60 سنة).



وأضاف أن عدد الأطفال من اللاجئين بلغ 227,003 بنسبة 47.81% من الإجمالي، بينما بلغ عدد البالغين 226,182 بنسبة 47.64%، وبلغ عدد الإناث 115,157 بنسبة 24.25%، وعدد الذكور 111,025 بنسبة 23.38%.



كما بلغ عدد كبار السن بين اللاجئين 21,622 شخصًا بنسبة 4.6%، منهم 12,357 امرأة و9,265 رجلًا.



وتصدرت محافظة عمّان قائمة المحافظات من حيث أعداد اللاجئين بعدد 170,374، تلتها إربد بـ78,783، ثم المفرق بـ57,638، والزرقاء بـ29,844، والبلقاء بـ12,741، ومادبا بـ9,672، ومعان بـ7,258، والكرك بـ5,888، وجرش بـ5,343، وعجلون بـ3,461، والعقبة بـ3,397، والطفيلة بـ1,128، فيما سجلت المحافظات الأخرى 433 لاجئًا.