مفوضية اللاجئين بالأردن: لا نشجع عودة السوريين

الوكيل الإخباري- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إنها لا تشجع ولا تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في الوقت الحالي.

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وأضافت المفوضية، الأحد، أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودتهم الآمنة، مؤكدة أن ما يُقال عن تقليص أو قطع المساعدات بهدف إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدهم غير صحيح.



وأشارت إلى أن المفوضية، خلال العامين الماضيين، بذلت جهودا كبيرة لتأمين التمويل للبرامج، رغم أنها كانت أقل من السنوات السابقة.