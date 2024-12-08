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مفوضية اللاجئين بالأردن: لا نشجع عودة السوريين

مخيم للاجئين
تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري-   قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إنها لا تشجع ولا تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في الوقت الحالي.

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وأضافت المفوضية، الأحد، أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودتهم الآمنة، مؤكدة أن ما يُقال عن تقليص أو قطع المساعدات بهدف إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدهم غير صحيح.

وأشارت إلى أن المفوضية، خلال العامين الماضيين، بذلت جهودا كبيرة لتأمين التمويل للبرامج، رغم أنها كانت أقل من السنوات السابقة.


وشددت المفوضية على موقفها الراسخ بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، موضحة أن هذا الموقف يعتمد على حقيقة أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مناسبة لعودتهم الآمنة، وأن قرار العودة إلى بلدهم هو قرار طوعي تماما.

 
gnews

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