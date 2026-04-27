مفوضية اللاجئين: تراجع أعداد اللاجئين في الأردن بنسبة 1.6% خلال آذار الماضي

09:36 ص

الوكيل الإخباري- سجلت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انخفاضا في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الأردن، حيث تراجع العدد إلى 419,950 لاجئا مع نهاية آذار الماضي، مقارنة بـ426,931 لاجئا في شباط، بنسبة انخفاض بلغت قرابة 1.64%.





وبحسب البيانات، يقيم 336,912 لاجئا أي ما نسبته 80.2% في المناطق الحضرية، مقابل 83,038 لاجئا أي 19.8% في المخيمات.



وتشكل الفئة العمرية 18–35 عاما النسبة الكبرى بواقع 116,931 شخصا وبنسبة 27.8% من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين، تليها فئة الأطفال 5–11 عاما بواقع 90,244 شخصا بنسبة 21.5%، ثم الفئة العمرية 36–59 عاما بواقع 78,468 شخصا بنسبة 18.7%، فيما بلغ عدد الأطفال دون سن الخامسة 51,258 طفلا بنسبة 12.2%، في حين بلغ عدد من هم في عمر 60 عاما فأكثر 17,502 شخص بنسبة 4.2%.



وتشير البيانات إلى أن الذكور يشكلون 46.5% من إجمالي اللاجئين المسجلين بواقع 195,399 لاجئا، مقابل 207,049 أنثى بنسبة 49.3%، فيما يشكل كبار السن 4.2% من إجمالي المسجلين.



ويشكل اللاجئون السوريون النسبة الأكبر 94.4% بعدد 396,640 لاجئا، يليهم العراقيون 12,242 بنسبة 2.9%، واليمنيون 6,105 بنسبة 1.5%، ثم السودانيون 4,249 بنسبة 1%، إضافة إلى جنسيات أخرى بنسب محدودة.



ووفقا للبيانات فإن 101,002 لاجئ أي 24.1% بحاجة إلى نوع من أشكال الحماية أو الدعم، من بينهم 58,775 يعانون من حالات طبية خطيرة، و42,937 من ذوي الإعاقة، إضافة إلى أطفال ونساء ومسنين في أوضاع هشاشة مختلفة.



وتظهر البيانات أن الذروة كانت في 2013 بواقع 110,135 لاجئا، فيما تراجعت الأعداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 62 لاجئا فقط في 2025 و7 لاجئين في 2026 حتى نهاية آذار.



ويتوزع اللاجئون داخل الأردن بشكل رئيسي في العاصمة عمّان بواقع 144,010 لاجئين بنسبة 34.3%، تليها إربد 70,361 بنسبة 16.8%، ثم المفرق 52,230 لاجئا بنسبة 12.4%، فيما يستضيف مخيم الزعتري 49,466 لاجئا، ومخيم الأزرق يستضيف 33,419 لاجئا.





