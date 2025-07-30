الأربعاء 2025-07-30 01:32 م
 

مفوضية اللاجئين: عودة قرابة 120 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 30-07-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   عاد ما يقارب 120 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 وحتى 19 تموز الحالي.

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وأشارت المفوضية إلى أن وتيرة العودة شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ 17 تموز الحالي، تزامنًا مع الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا. وقالت: "أدى التدهور الأمني في السويداء إلى إثارة مخاوف كبيرة بين اللاجئين، ما دفع نسبة منهم إلى تأجيل خطط العودة في ظل الغموض الذي يلفّ الوضع الأمني هناك."


وبحسب بيانات المفوضية، انخفض متوسط عدد العائدين يوميًا خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 840 لاجئًا، مقارنة بـ1,200 لاجئ يوميًا في الأسبوع الذي سبقه، رغم استمرار حركة عبور السوريين من الأردن إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، بما في ذلك لاجئون قادمون من مصر عبر الأراضي الأردنية.

 
 
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