مفوضية اللاجئين: 210 دنانير إضافية للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج "العودة الطوعية"

08:39 ص

الوكيل الإخباري- أدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مرحلة تجريبية جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، تمنح بموجبها العائلات المصنفة ضمن الفئات المستضعفة مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار (210 دنانير)، استجابةً للطلب المتزايد من اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية، وفق ما أفاد المتحدث باسم المفوضية يوسف طه. اضافة اعلان





وأوضح طه، أن هذا الدعم الإضافي يقتصر على العائلات الأكثر احتياجًا، وتشمل الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة، أو حالة صحية خطيرة، أو أطفالًا ذوي احتياجات خاصة، أو آباء أو مقدمي رعاية عازبين، أو الأسر الكبيرة التي تضم ثمانية أفراد أو أكثر ممن لديهم وثائق لجوء سارية ويختارون العودة إلى سوريا.



وأضاف أن هذا الدعم يأتي إلى جانب المساعدة النقدية الأساسية البالغة 70 دينارًا أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة العائدين من مخيمي الزعتري والأزرق، وهي مساعدة تُصرف لمرة واحدة لتغطية النفقات الفورية المرتبطة بالعودة، بما في ذلك المواصلات واستخراج الوثائق والأدوية وغيرها.



وأشار طه إلى أن بعض أسر اللاجئين المسجلة في قاعدة بيانات المفوضية، والتي تعاني من صعوبات محددة، يحق لها الحصول على مبلغ إضافي لمرة واحدة بقيمة 210 دنانير (300 دولار) لكل عائلة، إلى جانب مبلغ 70 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة.



وأكد المتحدث باسم المفوضية أن برامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية، بما فيها الدعم الإضافي، تعتمد على توفر التمويل، فيما يبقى أي تعديل أو زيادة محتملة في قيمة المساعدات مرهونًا بتأمين موارد إضافية.



وشدد على أن دور المفوضية يقتصر على دعم القرار الطوعي والمستنير للاجئين، مؤكدًا أنها لا "تقوم بالتشجيع أو الضغط على العودة"، وأن العودة إلى سوريا قرار شخصي يتخذه اللاجئون وفق ظروفهم الخاصة.



وأضاف أن المفوضية تراجع برامجها بشكل منتظم لتلبية احتياجات اللاجئين بأفضل شكل ممكن، وأن أي تحديثات ستتم مشاركتها عبر موقع "مركز الدعم" التابع للمفوضية والمجموعات الرسمية على واتساب، مؤكدًا أن جميع خدمات المفوضية، بما في ذلك المساعدة في العودة الطوعية، مجانية دائمًا.



وبيّن طه أن عدد اللاجئين الذين تلقوا مساعدات نقدية للعودة الطوعية بلغ 6,041 لاجئًا حتى 25 نيسان 2026.



وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود 419,950 لاجئًا مسجلًا لديها، يشكل اللاجئون السوريون النسبة الأكبر منهم بواقع 94.4%، وبعدد 396,640 لاجئًا.



وتُظهر بيانات المفوضية عودة نحو 190 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى موطنهم منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى منتصف نيسان 2026.







