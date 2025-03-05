مفوضية اللاجئين: 80% من اللاجئين السوريين يتطلعون للعودة إلى وطنهم قريبا

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج مسح إقليمي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن 80% من عينة عشوائية شملت 4,500 لاجئ سوري في 5 دول؛ بينها الأردن يتطلعون للعودة إلى سوريا قريبًا.

اضافة اعلان



وقالت مفوضية اللاجئين في تقريرها إن نسبة اللاجئين الذين يتطلعون للعودة إلى سوريا تعد ارتفاعًا حادًا مقارنة بنسبة 57% في المسح السابق الذي جرى في نيسان 2024، مما يدل على تجدد الآمال في العودة الآمنة قريبا.



ووفقا للمسح الإقليمي الذي أجرته المفوضية بعنوان "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم في العودة إلى سوريا" في شباط، فإن نحو 5.5 مليون سوري يقيمون في الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.