مفوضية شؤون اللاجئين و "الإغاثة الإسلامية" تطوران برامج صحية في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هيئة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية شراكة جديدة لتطوير برامج صحية موجهة للاجئين والفئات الأكثر هشاشة في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة الإغاثة الإسلامية أحمد شحادة، خلال حفل أقيم لهذه المناسبة اليوم الأحد بحضور وزراء ومسؤولي الجهات الدولية والمحلية المعنية، أن هذه المبادرة تدشن مرحلة جديدة بعمل المنظمة في الأردن، مشيرًا إلى إطلاق برنامج طبي عالمي يعزز جودة واستدامة خدمات الرعاية الصحية بالشراكة مع المفوضية السامية ورابطة الأطباء الباكستانيين في أميركا الشمالية.



وأوضح شحادة أن المنظمة استثمرت خلال أكثر من عقدين ما يزيد على 22 مليون دولار لدعم الأسر الضعيفة واللاجئين عبر برامج المساعدات الغذائية والشتوية، وتمكين النساء والشباب، وتقديم خدمات الرعاية الصحية، بما فيها العيادات المتنقلة التي تصل إلى المناطق النائية.



وأشار إلى أن اختيار الأردن لإطلاق البرنامج الطبي يأتي تقديرًا لدوره الإنساني واستضافته المستمرة للاجئين، مؤكدًا أن المبادرة ستسهم في تعزيز الخدمات الأساسية، وتطوير ممارسات صحية مستدامة، وتمكين الكوادر الطبية، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات.



من جهته، أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، توقيع اتفاقية جديدة مع الإغاثة الإسلامية – فرع الولايات المتحدة، تتضمن تقديم 2.5 مليون دولار لدعم البرامج الصحية التي تنفذها المفوضية داخل المخيمات وخارجها.



وأشار طه إلى وصول فريق متخصص في جراحة القلب إلى الأردن لتنفيذ برنامج طبي بالشراكة مع مستشفى الجامعة الأردنية، يشمل إجراء عمليات تداخلية متقدمة للاجئين وأفراد المجتمع المستضيف على مدى أسبوع كامل، وتشمل عمليات تركيب شبكات وعددًا من الإجراءات الجراحية الصغرى والمتوسطة.



وقال، إن الاتفاقية تتضمن تنفيذ سلسلة من العمليات الجراحية لدعم المرضى من الفئات المستضعفة وتحسين فرص حصولهم على الرعاية الصحية المتخصصة، في إطار تعاون يعزز جودة الخدمات ويوسع نطاق الاستجابة الإنسانية.