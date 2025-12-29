مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار يتفقد مجمع بوابة العقبة

الوكيل الإخباري- بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، مع مدير عام شركة الضمان للاستثمار، معتصم العودات، سبل تعزيز التعاون ودعم توسعة الاستثمارات القائمة بما يعزز تنافسية مجمع بوابة العقبة التابع للشركة ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال تفقده مرافق مجمع بوابة العقبة، حيث استمع إلى عرض حول المشاريع الاستثمارية الحالية والخطط المستقبلية الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات الاستثمارية.



وأكد أبو عمر أن مجمع بوابة العقبة يشكل نموذجا ناجحا للاستثمارات النوعية في المنطقة الخاصة، لما له من دور في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشددا على التزام السلطة بتوفير بيئة استثمارية محفزة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.