مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار يتفقد مجمع بوابة العقبة

جاء ذلك خلال تفقده مرافق مجمع بوابة العقبة، حيث استمع إلى عرض حول المشاريع الاستثمارية الحالية والخطط المستقبلية الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات الاستثمارية.
وأكد أبو عمر أن مجمع بوابة العقبة يشكل نموذجا ناجحا للاستثمارات النوعية في المنطقة الخاصة، لما له من دور في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشددا على التزام السلطة بتوفير بيئة استثمارية محفزة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن العودات زيارة المفوض واهتمام السلطة بالاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن المجمع يشهد نموا متواصلا، إلى جانب خطط تطوير مستقبلية تهدف إلى استقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
