الإثنين 2025-12-29 08:37 م

مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار يتفقد مجمع بوابة العقبة

ا
جانب من الزيارة
الإثنين، 29-12-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري- بحث مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، مع مدير عام شركة الضمان للاستثمار، معتصم العودات، سبل تعزيز التعاون ودعم توسعة الاستثمارات القائمة بما يعزز تنافسية مجمع بوابة العقبة التابع للشركة ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تفقده مرافق مجمع بوابة العقبة، حيث استمع إلى عرض حول المشاريع الاستثمارية الحالية والخطط المستقبلية الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات الاستثمارية.


وأكد أبو عمر أن مجمع بوابة العقبة يشكل نموذجا ناجحا للاستثمارات النوعية في المنطقة الخاصة، لما له من دور في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشددا على التزام السلطة بتوفير بيئة استثمارية محفزة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.


من جانبه، ثمن العودات زيارة المفوض واهتمام السلطة بالاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن المجمع يشهد نموا متواصلا، إلى جانب خطط تطوير مستقبلية تهدف إلى استقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

أخبار محلية الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

ب

عربي ودولي سوريا تكشف عملتها الجديدة

ل

أخبار محلية مشاريع مدرسية في الباديتين الشمالية الغربية والشرقية

تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

عربي ودولي ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

أخبار محلية الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

ل

شؤون برلمانية "الثقافة النيابية" تدعو لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية



 






الأكثر مشاهدة