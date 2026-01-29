مفوض شؤون السياحة في "العقبة الخاصة" يطلع على احتياجات منطقة وادي رم

وجاءت زيارة النابلسي في إطار متابعة واقع المناطق السياحية والاطلاع على احتياجاتها، حيث استهل جولته بزيارة محمية وادي رم الطبيعية، واطلع على الجهود المبذولة لحماية حيوان المها العربي المهدد بالانقراض، وخطط تطوير المنطقة المسيجة وتحويلها من مزار طبيعي إلى منتج سياحي بيئي متكامل.
كما اطلع النابلسي على مسار الدراجات الهوائية الذي جرى تنظيمه وفق معايير السلامة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياحة الصديقة للبيئة، إضافة إلى جولة شملت مركز زوار وادي رم، وجمعية نساء بردى التعاونية، والمركز الحرفي، حيث تفقد مرافق استقبال الزوار واطلع على سير العمل والخطط التطويرية، واستمع إلى ملاحظات العاملين والتحديات التي تواجههم.
واختتمت الجولة بزيارة مضمار الهجن، حيث جرى بحث سبل تطويره وتعزيز دوره في تنشيط السياحة التراثية والرياضية، وربط سباقات الهجن بالهوية الثقافية للمنطقة، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي.
وأكد النابلسي في ختام الزيارة أنه سيتم العمل على معالجة التحديات وفق الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز كفاءة إدارة المواقع السياحية، إلى جانب تمكين المجتمع المحلي وربط المنتجات الحرفية بالمسار السياحي، بما يسهم في توسيع مشاركة أبناء المجتمع المحلي، لا سيما المرأة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة لأبناء المنطقة.
