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مقابلات عمل في مديرية تشغيل وسط عمان لعدد من الوظائف .. تفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل
الإثنين، 14-10-2024 02:59 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة العمل عن إقامة مقابلات عمل في مديرية تشغيل وسط عمان ، حيث يتوجب على الراغبين بالتقدم لفرص العمل المذكوره في الجدول أدناه مراجعة مديرية وسط عمان/ العبدلي مقابل وزارة التربية والتعليم الطابق الرابع وذلك يوم الخميس الموافق17/10/2024 .اضافة اعلان


 مرفقاً جدول يوضح فرص العمل والشروط والمؤهلات والامتيازات :


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