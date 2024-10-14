مقابلات عمل في مديرية تشغيل وسط عمان لعدد من الوظائف .. تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل عن إقام ة مقابلات عمل في مديرية تشغيل وسط عمان ، حيث يتوجب على الراغبين بالتقدم لفرص العمل المذكوره في الجدول أدناه مراجعة مديرية وسط عمان/ العبدلي مقابل وزارة التربية والتعليم الطابق الرابع وذلك يوم الخميس الموافق17/10/2024 . اضافة اعلان





مرفقاً جدول يوضح فرص العمل والشروط والمؤهلات والامتيازات :





