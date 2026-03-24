مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية

وقال تايه خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن هذه المرحلة مهمة ويجب الاستثمار بها لتحقيق مصلحة الطلبة قبل دخول المرحلة الأساسية، مؤكدا ضرورة عدم حصرها على الأسر التي لديها القدرة على تدريس أبنائها في المدارس الخاصة.
وأضاف أنه يجب تضمين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مشروع قانون التربية والموارد البشرية مع الحفاظ على الطابع الوطني، وذلك في ظل رؤية التحديث الاقتصادي والتطور التكنولوجي المتسارع.
وأشار تايه إلى أن دمج مصطلح الموارد البشرية مع التربية يجب ألا يكون تجميليا لضمان وجود قدرة هيكلية للوزارة على ادارة الموارد البشرية.
كما شدد على ضرورة وضع نص قانوني يضمن عدم تضارب الصلاحيات بين الوزارة الجديدة مع وزارة العمل أو أي هيئة أخرى.
