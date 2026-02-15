الأحد 2026-02-15 03:33 م

مقترح لتعديل اسم وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

الأحد، 15-02-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-  دعا وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي إلى إعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وليس دمج الوزارتين.اضافة اعلان


وقال النعيمي خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن المطلوب هو إعادة هيكلة الوزارتين لإعادة الوظائف الأساسية  للوزارتين وأن تكون صناعة القرار واضحة ومختلفة.

وأضاف أنه يجب تغيير اسم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية ليتواءم مع التعديلات التي تضمنها القانون.

وبيّن النعيمي أن المسمى المقترح يعد أكثر التصاقا بالرؤية الجديدة لأنها تحمل مهارات المستقبل وتركز على الابتكار والاستكشاف والتنافسية.
 
 


