مقتل شاب بعيار ناري بالخطأ على يد صديقه في مأدبا

الوكيل الإخباري- توفي شخص عشريني بعيار ناري خاطئ اثناء عبث صديقة بالسلاح داخل منزل المتوفي في منطقة ماعين بمحافظة مادبا، وفق مصدر أمني.

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