الأربعاء 2025-04-02 04:36 م
 

مقتل شاب بعيار ناري بالخطأ على يد صديقه في مأدبا

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 02-04-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-   توفي شخص عشريني بعيار ناري خاطئ اثناء عبث صديقة بالسلاح داخل منزل المتوفي في منطقة ماعين بمحافظة مادبا، وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم تحويل الجثة الى الطب الشرعي بمستشفى النديم فيما قامت الاجهزة الامنيه بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مقتل شاب بعيار ناري بالخطأ على يد صديقه في مأدبا

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك تقر مساقين إجباريين في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لطلبتها

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بالاتفاق الثلاثي بين كل من طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يزور جناح جمعية استعادة الأمل الأردنية المشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة و 3 إصابات بحادث تدهور في وادي عربة

تعبيرية

أخبار محلية أكيد: 94 إشاعة في شهر آذار من بينها 86 إشاعة داخلية

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الى 50423 شهيدًا

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة