مقتل شخص بعد إطلاق نار في الأشرفية وإصابة 3 مواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد مساء اليوم من منطقة الأشرفية في العاصمة حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بحكم الجوار حيث تم التحرك على الفور للمكان.



وأضاف الناطق الإعلامي أنّه فور الوصول تبيّن قيام أحد الأشخاص من المتشاجرين بالتحصّن في منزله وفتح النار باتجاه المواطنين مما أدّى لإصابة ثلاثة أشخاص أُسعفوا للمستشفى وأحدهم بحالة سيئة.

اضافة اعلان