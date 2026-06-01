الإثنين 2026-06-01 09:51 م

مقتل شخص بعد إطلاق نار في الأشرفية وإصابة 3 مواطنين

الأمن العام يوضح تفاصيل اعتداء على حدث في إربد
الامن العام
 
الإثنين، 01-06-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد مساء اليوم من منطقة الأشرفية في العاصمة حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بحكم الجوار حيث تم التحرك على الفور للمكان. 

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه فور الوصول تبيّن قيام أحد الأشخاص من المتشاجرين بالتحصّن في منزله وفتح النار باتجاه المواطنين مما أدّى لإصابة ثلاثة أشخاص أُسعفوا للمستشفى وأحدهم بحالة سيئة.

اضافة اعلان

 

وأكّد أنّ ذلك الشخص بادر بإطلاق النار باتجاه قوّات الشرطة بشكل مباشر عند محاولة القبض عليه  إذ رفض تسليم نفسه وإلقاء السّلاح، حيث تعاملت معه قوّة أمنيّة بالمثل لحين إنهاء التهديد حيث تبيّن إصابته ووفاته دون وقوع إصابات بين أفراد القوة الأمنية وقوات الشرطة وضبط سلاحين ناريين احدهما اوتوماتيكي  وفتح تحقيق في الحادثة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أجريتُ اتصالا مثمرا مع حزب الله عبر ممثلين واتفقوا على وقف إطلاق النار

الأمن العام يوضح تفاصيل اعتداء على حدث في إربد

أخبار محلية مقتل شخص بعد إطلاق نار في الأشرفية وإصابة 3 مواطنين

حزب الله

عربي ودولي أ ف ب: حزب الله لن يوقف استهداف شمال إسرائيل طالما واصلت ضرباتها

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

أخبار محلية الصحة: لا نقص بالاختصاصات الطبية وإنما ندرة ببعضها

الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

أخبار محلية الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشمالية ويفتتح المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي/3

الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

أخبار محلية الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في "تل الهوى" بكوادر جديدة

جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي

أخبار الشركات جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي وزيرة ألمانية ونظيرها النرويجي يلغيان زيارة تضامن لبيروت



 
 






الأكثر مشاهدة

 