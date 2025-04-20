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مقتل عشريني بمشاجرة في عمان

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
 
الأحد، 20-04-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مساء اليوم مشاجرة بين عدد من الاشخاص في منطقة النظيف والمريخ بالعاصمة عمان وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن المشاجرة إصابة شاب عشريني بعيار  تم إسعافه لمستشفى البشير وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته، وبوشرت التحقيقات في القضية.

 
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