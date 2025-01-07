 
الثلاثاء 2025-01-07 11:34 م
 

مقتل مطلوب مصنف بالخطر في اشتباك مع الأمن العام في الطفيلة

الامن العام
الامن العام
الثلاثاء، 07-01-2025 11:08 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة حددت اليوم مكان وجود أحد المطلوبين المصنفين بالخطرين في إحدى مناطق محافظة الطفيلة وداهمته، حيث بادر فور مشاهدته القوة بإطلاق النار باتجاه القوة وبمحاولته الفرار بين المنازل وتحصّن داخل أحدها. اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّه عند محاولة القبض عليه والطلب منه تسليم نفسه بادر مرّة أخرى بإطلاق النار بشكل مباشر على القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أدى إلى إصابته حيث جرى إسعافه إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة، وجرى ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبداخله عدد من الطلقات الحيّة. 
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك المطلوب سبق وأن قام بإطلاق العيارات النارية قبل أشهر باتجاه رجال الأمن العام عند محاولة القبض عليه وتمكّن من الفرار في حينه، كما أنّ بحقه عدداً من الطلبات في قضايا المخدرات وغيرها.
 
gnews

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