مقتل مطلوب مصنف بالخطر في اشتباك مع الأمن العام في الطفيلة

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه عند محاولة القبض عليه والطلب منه تسليم نفسه بادر مرّة أخرى بإطلاق النار بشكل مباشر على القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أدى إلى إصابته حيث جرى إسعافه إلا أنه ما لبث أنْ فارق الحياة، وجرى ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبداخله عدد من الطلقات الحيّة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ذلك المطلوب سبق وأن قام بإطلاق العيارات النارية قبل أشهر باتجاه رجال الأمن العام عند محاولة القبض عليه وتمكّن من الفرار في حينه، كما أنّ بحقه عدداً من الطلبات في قضايا المخدرات وغيرها.
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