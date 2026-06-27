السبت 2026-06-27 07:27 م

"مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً

جمعية وكلاء السياحة والسفر
جمعية السياحة والسفر
 
السبت، 27-06-2026 07:18 م

الوكيل الإخباري-   أكدت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر أن الجهود التي قادتها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة خلال فعاليات كأس العالم 2026 شكلت نموذجا وطنيا ناجحا في الترويج للأردن على المستوى العالمي، وأسهمت في تعزيز حضوره على خارطة السياحة الدولية.

اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية بلال روبين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشاركة الأردنية لم تكن مجرد حضور في حدث رياضي عالمي، بل جاءت ضمن رؤية تسويقية هدفت إلى الوصول إلى مختلف الجنسيات والأسواق السياحية، وتعريفهم بالأردن بوصفه وجهة سياحية تمتلك مقومات تاريخية وثقافية ودينية فريدة.


وبين أن مؤشرات الوصول والظهور والبحث عن الأردن عبر محركات البحث والمنصات الرقمية تجاوزت 500 مليون، وهو رقم استثنائي يعكس نجاحا كبيرا في إيصال الرسالة السياحية الأردنية إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس فاعلية النهج الذي تبنته وزارة السياحة و "تنشيط السياحة" في استثمار الأحداث العالمية للترويج للمملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وقف ضخ المياه

أخبار محلية وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

جمعية وكلاء السياحة والسفر

أخبار محلية "مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر التغير المناخي يوصي بتعزيز النقل الكهربائي والمدن الذكية

عملة أردنية فئة 50 دينارا

اقتصاد محلي ارتفاع فاتورة المتقاعدين في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

عربي ودولي زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق أفغانستان

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة تقدّر بأن نحو 6.8 ملايين شخص ربّما تأثروا بزلزالي فنزويلا

البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

أخبار محلية البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي

شؤون برلمانية العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي



 
 






الأكثر مشاهدة

 