"مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً

الوكيل الإخباري- أكدت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر أن الجهود التي قادتها وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة خلال فعاليات كأس العالم 2026 شكلت نموذجا وطنيا ناجحا في الترويج للأردن على المستوى العالمي، وأسهمت في تعزيز حضوره على خارطة السياحة الدولية.

اضافة اعلان



وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية بلال روبين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشاركة الأردنية لم تكن مجرد حضور في حدث رياضي عالمي، بل جاءت ضمن رؤية تسويقية هدفت إلى الوصول إلى مختلف الجنسيات والأسواق السياحية، وتعريفهم بالأردن بوصفه وجهة سياحية تمتلك مقومات تاريخية وثقافية ودينية فريدة.