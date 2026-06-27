"مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً

وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية بلال روبين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشاركة الأردنية لم تكن مجرد حضور في حدث رياضي عالمي، بل جاءت ضمن رؤية تسويقية هدفت إلى الوصول إلى مختلف الجنسيات والأسواق السياحية، وتعريفهم بالأردن بوصفه وجهة سياحية تمتلك مقومات تاريخية وثقافية ودينية فريدة.
وبين أن مؤشرات الوصول والظهور والبحث عن الأردن عبر محركات البحث والمنصات الرقمية تجاوزت 500 مليون، وهو رقم استثنائي يعكس نجاحا كبيرا في إيصال الرسالة السياحية الأردنية إلى مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس فاعلية النهج الذي تبنته وزارة السياحة و "تنشيط السياحة" في استثمار الأحداث العالمية للترويج للمملكة.
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