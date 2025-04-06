الأحد 2025-04-06 10:34 ص
 

مكافأة مجزية لمن يعثر على هذه الوثيقة

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تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري - أعلن المواطن العراقي محمد جلال عبدالكريم عن رصد مكافأة مجزية لمن يعثر على جواز سفره المفقود صاحب الرقم التسلسلي (B02347342).

ودعا من يعثر عليه إلى الاتصال على الرقم (0797301058) أو تسليمه إلى أقرب مركز أمني أو إلى السفارة العراقية في عمّان.

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