مكافأة مجزية لمن يعثر على هذه الوثيقة

ودعا من يعثر عليه إلى الاتصال على الرقم (0797301058) أو تسليمه إلى أقرب مركز أمني أو إلى السفارة العراقية في عمّان.
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