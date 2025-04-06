مكافأة مجزية لمن يعثر على هذه الوثيقة

الوكيل الإخباري - أعلن المواطن العراقي محمد جلال عبدالكريم عن رصد مكافأة مجزية لمن يعثر على جواز سفره المفقود صاحب الرقم التسلسلي (B02347342).



ودعا من يعثر عليه إلى الاتصال على الرقم (0797301058) أو تسليمه إلى أقرب مركز أمني أو إلى السفارة العراقية في عمّان.



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