مكافحة الأوبئة ومركز الأزمات يوقعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتأطير أسس التعاون والتنسيق بينهما.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في بيان اليوم الخميس، ان المذكرة التي وقعها رئيسه الدكتور عادل البلبيسي وعن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، نائب سمو رئيسه العميد الركن حاتم عودة الزعبي، تشكل إطاراً مشتركاً لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة في ضوء تكليف رئاسة الوزراء للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للأمراض الوبائية.



وقال البلبيسي إن المذكرة تهدف الى عقد اجتماعات مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر الصحية والتشارك بإعداد خطط الاستجابة والاستعداد لطوارئ الصحة العامة وتنظيم الحملات التوعوية المشتركة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والتعامل مع التهديدات الصحية.

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وثمن البلبيسي التعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بصفته مؤسسة وطنية لها دور رئيس في تحسين استجابة المملكة تجاه الأزمات والطوارئ وتوفير المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات في إدارة الأزمة ومنها ما يتعلق بالجانب الصحي، لافتاً الى أنه سيتم إجراء تمارين محاكاة وتدريبات استعدادية مشتركة من خلال هذه المذكرة المهمة.



من جانبه، أكد العميد الركن الزعبي، أهمية تحقيق التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية والجهات المعنية في مواجهة الأزمات والكوارث ومن ضمنها المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، مشيراً الى أهمية الخطط الوطنية التي أعدها المركز بالتشارك مع مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة وكذلك إعداد سجل مخاطر وطني للوصول الى بيئة آمنة ومستقرة.



وشدد الزعبي على أهمية تبادل المعلومات وبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للإسهام في اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات دقيقة، وتطوير البرامج والسياسات المتعلقة بإدارة الأزمات والحد من المخاطر إضافة الى العمل معاً لإعداد الخطط والاستراتيجيات، وتجهيز فرق استجابة مرنة وفاعلة، والتنسيق المستمر للتخفيف من المخاطر عند حدوثها، إلى جانب العمل على نشر الوعي والتثقيف بإجراءات الوقاية والحماية.