مكافحة الاوبئة : لا اغلاقات أو تحويل للتعليم عن بعد بسبب جدري القردة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عادل البلبيسي، اليوم الثلاثاء، أنه لن تكون الإجراءات لمجابهة "جدري القردة" كما كانت أيام كورونا.



وأضاف البلبيسي في تصريح صحفي أن متابعة المخالطين تهدف لقطع سلسلة العدوى وحجرهم لمدة 21 يوما.



ولفت إلى أن إعلان حالة الطوارئ العالمية لا يعني "إعلان جائحة".



وأكد البلبيسي أن هذا الفيروس ليس مثل كوفيد 19، وبخصوص الاسئلة التي ترد المركز عن التعامل مع هذا الفيروس وإمكانية فرض اغلاقات أو تحويل التعليم عن بعد قال: "كل هذه الأمور لن تحصل لأنه هذا المرض بطبيعة طريقة انتقاله تختلف عن طريقة انتقال كوفيد 19، حيث ينتقل كوفيد 19 عن طريق التنفس وعن طريق الرذاذ الخارج من الشخص، لأن هذه أمراض تنفسية ، كورونا والإنفلونزا من الأمراض التي تنتشر بسرعة، لكن جدري القردة يحتاج إلى اتصال مباشر مع الشخص المصاب، ويجب أن يكون تلامس لصيق مع الشخص المصاب حتى يتم انتقال هذه العدوى".

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