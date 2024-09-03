 
الثلاثاء 2024-09-03 08:53 م
 

 

مكافحة الاوبئة : لا اغلاقات أو تحويل للتعليم عن بعد بسبب جدري القردة

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
الثلاثاء، 03-09-2024 07:44 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عادل البلبيسي، اليوم الثلاثاء، أنه لن تكون الإجراءات لمجابهة "جدري القردة" كما كانت أيام كورونا.

وأضاف البلبيسي في تصريح  صحفي أن متابعة المخالطين تهدف لقطع سلسلة العدوى وحجرهم لمدة 21 يوما.

ولفت إلى أن إعلان حالة الطوارئ العالمية لا يعني "إعلان جائحة".

وأكد البلبيسي أن هذا الفيروس ليس مثل كوفيد 19، وبخصوص الاسئلة التي ترد المركز عن التعامل مع هذا الفيروس وإمكانية فرض اغلاقات أو تحويل التعليم عن بعد قال: "كل هذه الأمور لن تحصل لأنه هذا المرض بطبيعة طريقة انتقاله تختلف عن طريقة انتقال كوفيد 19، حيث ينتقل كوفيد 19 عن طريق التنفس وعن طريق الرذاذ الخارج من الشخص، لأن هذه أمراض تنفسية ، كورونا والإنفلونزا من الأمراض التي تنتشر بسرعة، لكن جدري القردة يحتاج إلى اتصال مباشر مع الشخص المصاب، ويجب أن يكون تلامس لصيق مع الشخص المصاب حتى يتم انتقال هذه العدوى".

اضافة اعلان


ولفت البلبيسي إلى أنه من غير المحتمل بالأردن أو عالميا أن يكون هناك جائحة كما كان في كوفيد 19.

وقال البلبيسي: "لا خوف من حدوث حالة أو حالتين أو حتى أكثر من حالتين لأن هذا شيء محدود جدا."

ونوه البلبيسي إلى أن هناك 3 إجراءات دائما يجب القيام بها للحد من انتشار أي مرض أولها هو الاكشتاف المبكر للمرض وهذا يكون من خلال رصد الأمراض إما بالرصد السلبي أو الرصد النشط.

وشدد على أهمية عزل المريض، حيث إذا كان المريض بحاجة إلى عزل يجب عزله بهدف التقليل ما أمكن من انتشار المرض، والعزل إجراء مهم جدا لوقف انتشار المرض.

وتابع: "العزل كما قلنا ممكن أن يكون عزل منزلي إذا كان هناك إمكانية  أو أن يكون هناك عزل مؤسسي إذا لم يكن هناك إمكانية للعزل المنزلي".

وأشار إلى أنه من المهم جدا متابعة المخالطين وهي عملية مهمة جدا في الاستقصاء الوبائي وتحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للشخض المصاب وجمع المزيد من البيانات لتقييم انتقال العدوى لهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

غرة شهر ربيع الأول - ارشيفية

أخبار محلية الإفتاء: الخميس غرة شهر ربيع الأول

غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء بغزة منذ فجر اليوم إلى 43

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

أخبار محلية مكافحة الاوبئة : لا اغلاقات أو تحويل للتعليم عن بعد بسبب جدري القردة

بتسلئيل سموتريتش

فلسطين سموتريتش يقدر تكلفة الحرب في 2025 بـ 68 مليار دولار

ولي العهد برفقة جلالة الملك

أخبار محلية ولي العهد: برفقة سيدنا

تقاطع جسر المسلخ

أخبار محلية تنويه حول حركة السير على تقاطع جسر المسلخ

العيسوي يعزي آل ميرزا والبطيخي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي بوفاة والد سمو الأمير حسين بن ناصر

موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب و"غرف العمليات" في الوسط والشمال



 


الأكثر مشاهدة