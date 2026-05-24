الأحد 2026-05-24 03:39 م

مكافحة الفساد: إحالة موظفين بوزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

الوكيل الإخباري- أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأحد 15 موظفًا من وزارة المالية إلى النيابة العامة ارتكب أربعة منهم أفعالًا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة . اضافة اعلان


وبيّنت التحقيقات التي أجرتها الهيئة أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام  2025 حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه يجري حاليًا  التدقيق المالي لسنوات سابقة .
 
 


