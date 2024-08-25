"مكافحة الفساد": استرداد ومنع هدر أكثر من 141 مليون دينار العام الماضي

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023.
وأضاف حجازي أن الهيئة أحالت العام الماضي 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المبادرات الريادية القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه.
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