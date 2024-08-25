"مكافحة الفساد": استرداد ومنع هدر أكثر من 141 مليون دينار العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، الأحد، إن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار.

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تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023.