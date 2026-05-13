الأربعاء 2026-05-13 12:41 م

مكافحة الفساد تستدعي النائب العماوي

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-05-2026 12:32 م
الوكيل الإخباري- استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح أمس الثلاثاء النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى أقواله بناء على تصريحات منه تناقلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي حول ما زعمه من تصريحات عن ممارسات فساد ارتكبها نوّاب بمعرفة أو مساعدة حكومات ووزراء سابقين.اضافة اعلان


مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الاستماع إلى أقواله استمر لأكثر  من ثلاث ساعات للتأكد مما زعمه والتي كان بإمكانه تزويد الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بها بحكم موقعه ومنصبه كنائب  في البرلمان.

وأضاف المصدر قوله أن الهيئة أمهلته لهذا اليوم الأربعاء لتقديم الوثائق التي أشار  إليها في حديثه وأنها بحوزته عن تلك الممارسات .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات ثعبان بـ "رأسين".. اكتشاف نوع جديد يثير دهشة العلماء في الصين

عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

أخبار محلية عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

ل

أخبار محلية مكافحة الفساد تستدعي النائب العماوي

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

الطقس الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للغبار نهاية الأسبوع

ب

أخبار محلية صرف عيدية 50 دينارا لهذه الفئة من المواطنين

إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

عربي ودولي إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

هاني شاكر

فن ومشاهير بكلمات مؤثرة.. نجل الفنان هاني شاكر يكسر صمته ويوجّه رسالة للجمهور

إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة

عربي ودولي إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام إلى محيط الخليج بشروط سياسية صارمة



 
 






الأكثر مشاهدة

 