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مكافحة الفساد: ملفات هيئة النزاهة تحال للنيابة العامة وليس للحكومة

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أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 04:43 م
الوكيل الإخباري- أبدى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي استغرابه ومجلس الهيئة مما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن الهيئة تحيل ملفاتها الى الحكومة. اضافة اعلان


وأكد في تصريح رسمي اليوم أن الجهة الوحيدة التي تُحيل الهيئة اليها ملفاتها هي النيابة العامة باعتباها دون غيرها الجهة المختصة بذلك بحكم القانون، وانه لم يتم احالة اي ملفات لرئيس الوزراء تخص اي من الوزراء. 

وأضاف بأن الزعم بأن الهيئة تحيل ملفاتها الى الحكومة أو غيرها من الجهات فهو عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا ضرورة توخي الدقة في تداول الاخبار عن أعمال الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
 
 


gnews

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