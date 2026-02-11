الأربعاء 2026-02-11 01:06 م

مكافحة المخدرات تتلف أكثر من 11 مليون حبة كبتاجون بعد ضبطها

الأربعاء، 11-02-2026 12:45 م
الوكيل الإخباري-   أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من المواد المخدرة التي جرى ضبطها في (148) قضية مختلفة، تنوّعت ما بين الاتجار والحيازة والتهريب، وذلك بعد صدور أحكام قضائية قطعية بحقها.اضافة اعلان


وشملت المواد التي تم إتلافها نحو (11) مليون حبة من مادة الكبتاجون، (60) كيلوغرامًا من مادة الماريجوانا، (9000) حبة مخدرة، (100) غرام من مادة الكوكايين، (368) كيلوغرامًا من مادة الحشيش، (13) كيلوغرامًا من مادة القات، (4) كيلوغرامات من مادة بودرة الجوكر، بالإضافة إلى (11) كيلوغرامًا من مادة الكريستال.

وأكدت مديرية الأمن العام استمرار إدارة مكافحة المخدرات جهودها العملياتية على مدار الساعة، في مختلف مناطق المملكة والمعابر الحدودية، للتصدي بحزم لمحاولات إدخال المواد المخدرة أو تمريرها عبر الأراضي الأردنية، لما تشكّله من تهديد مباشر على أمن وسلامة المجتمع.

وبيّنت أن هذه الجهود تُنفّذ ضمن تنسيق عالٍ ومتكامل مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجمارك الأردنية، في إطار عمل مشترك يهدف إلى الحد من انتشار المخدرات والآثار السلبية المترتبة عليها.

يُشار إلى أن عملية الإتلاف تمت بإشراف لجنة خاصة ترأسها المفتش العام في مديرية الأمن العام، وضمّت في عضويتها مدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، ومدعي عام محكمة أمن الدولة، حيث جرى إتلاف المواد داخل أفران مخصصة تصل درجات حرارتها إلى ألف درجة مئوية، لضمان صهرها وتفتيتها وتجريدها من خصائصها المخدرة بشكل كامل.
 
 


