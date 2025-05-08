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مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 08-05-2025 03:16 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كثّفوا من نشاطاتهم العملياتية خلال الأيام القليلة الماضية، لملاحقة تجّار المواد المخدرة ومهربيها ومروجيها، حيث تعاملوا منذ بداية هذا الأسبوع مع تسع قضايا نوعية ألقوا القبض خلالها على 25 تاجراً ومروجاً للمخدرات، ضُبطت بحوزتهم كمّيات كبيرة من المواد المخدرة .اضافة اعلان


ومن أبرز تلك القضايا كانت إحباط كوادر المكافحة لمحاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة والقاتلة داخل المملكة، إذ شكل فريق تحقيقي خاص من الإدارة منذ أشهر وفور ورود معلومات تشير إلى قيام مجهولين بإدخال مواد كيميائية إلى المملكة من أجل تصنيع مادة الكريستال المخدرة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق عمل على مراقبة وجمع المعلومات حول شخصين من جنسية عربية اشتبه بهما وتحركاتهما ودخولهما للمملكة ومغادرتهما منها لحين تحديد تفاصيل مخططهما الإجرامي كافّة وأماكن تخزين وتصنيع المادة القاتلة بإحدى الشقق بمحافظة إربد وجرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وبتفتيش المكان عثر على 15 كغم من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى عشرة ليترات من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الكريستال القاتل .

وفي القضية التالية دوهم في لواء الرويشد / منشية الغياث، مجموعة من الأشخاص بعد ورود معلومات حول تخزينهم لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص كانوا بالموقع وضُبط بحوزتهم 125 ألف حبة مخدرة وسلاحان ناريان .

وفي مركز حدود جابر تم بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة التعامل مع قضيتين لتهريب المخدرات في الأولى اشتبه بإحدى المركبات القادمة للمملكة وتحمل السكاكر والشوكلاته وعند تفتيشها عثر داخل تلك العلب على 12 ألف حبة مخدرة ونصف كغم من مادة الكريستال المخدرة أخفيت داخل تلك العلب وأُلقي القبض على المهرب فيما جرى بمتابعة التحقيق تحديد هوية شخصين من مستلمي المخدرات داخل المملكة وأُلقي القبض عليهما. 

 فيما تم بقضية التهريب الثانية ضبط مجموعة من كروزات الدخان أُخفي داخلها 65 ألف حبة مخدرة داخل إحدى المركبات أثناء محاولتها الدخول للمملكة عبر حدود جابر وأُلقي القبض على المتورط بالقضية .

وفي العاصمة نفذت كوادر الإدارة حملة أمنيّة على المروجين والمطلوبين والمشبوهين في منطقة جبل التاج وسط العاصمة وأفضت الحملة لإلقاء القبض على 8 منهم أحدهم مصنف بالخطر والمسلح وضُبط بحوزتهم كميات متفرقة من المخدرات .

فيما تم في البادية الشمالية إلقاء القبض على شخصين استخدما مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الحبوب المخدرة وضُبط بحوزتهما 7000 حبة مخدرة ، وفي محافظة العقبة وضعت كمائن خاصة لأحد تجّار المخدرات بعد ورود معلومات حول نيته نقل كمية كبيرة من المواد المخدرة من العقبة للعاصمة وجرى إيقافه وإلقاء القبض عليه وعُثر داخل مركبته على 12 ألف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال والحبوب، والماريجوانا المخدرة .

وفي لواء الرصيفة أُلقي القبض على مروجَين للمخدرات وضبط بحوزتهما 8 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال، وضبط في آخر القضايا 4 كفوف حشيش بحوزة مروج في محافظة المفرق بعد القبض عليه.
 
gnews

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مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن



 
 





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