مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة

11:36 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثماني قضايا نوعية في مختلف محافظات المملكة، ألقوا القبض خلالها على 17 تاجرًا ومروّجًا للمخدرات، وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة. اضافة اعلان





وفي أولى القضايا، نُفّذت حملة أمنية في محافظة مأدبا، دُوهم خلالها أماكن وجود عدد من تجّار ومروّجي المواد المخدرة، أفضت إلى إلقاء القبض على 3 منهم، وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.



وفي محافظة العاصمة، جرى التعامل مع قضيتين؛ أُلقي القبض في الأولى على 3 أشخاص من مروّجي المواد المخدرة بعد نصب الكمائن اللازمة لهم، وضُبط بحوزتهم 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة، وكمية من الحبوب المخدرة، وسلاح ناري، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على شخصين من مروّجي المخدرات، وضُبطت بحوزتهما 9 كفوف حشيش.



وفي محافظة المفرق، دُوهم منزل أحد تجّار المخدرات، وأُلقي القبض عليه، وضُبط داخل المنزل، بداخل حفرة في فنائه، على 20 ألف حبّة مخدرة.



وفي البادية الجنوبية، جرى تتبع ثلاثة أشخاص من تجّار المخدرات بعد التأكد من قيامهم بنقل مواد مخدرة إلى العاصمة، حيث جرت مداهمتهم على الطريق وإلقاء القبض عليهم، وضُبط داخل المركبة 13 كف حشيش، وألف حبّة مخدرة، وسلاح ناري.



وفي إحدى مناطق البادية الوسطى، تمت مداهمة خيمة أثناء قيام ثلاثة تجّار ببيع المواد المخدرة داخلها، وأُلقي القبض عليهم، وضُبط بحوزتهم 36 كف حشيش.



وفي محافظة الكرك، دُوهم تاجر للمخدرات، وأُلقي القبض عليه، وضُبط بحوزته 35 كف حشيش.



وفي آخر القضايا في معان، وبعد ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بزراعة أشتال الماريجوانا داخل منزله، جرت متابعته، وتم ضبط أشتال الماريجوانا المزروعة داخل المنزل، وإلقاء القبض عليه.





