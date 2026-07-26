الأحد 2026-07-26 04:43 م

مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة

مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة
مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة
 
الأحد، 26-07-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، عن إطلاق حملات عملياتية وأمنية مشددة ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية متخصصة للتحذير من مخاطر تلك المادة وآثارها المدمرة والقاتلة.اضافة اعلان


وجاء إطلاق الحملة، ضمن الجهود الأمنيّة والوقائية الرامية إلى القضاء على تلك المادة وضبط كل من يقوم بالتعامل معها وبيعها بوصفه مجرماً وقاتلاً، إضافة إلى تعريف المجتمع بمخاطرها ونشر الوعي ضدها وخطورة تعاطيها وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية فئات المجتمع واتخاذ أشد الإجراءات بحق تجّارها ومروجيها .

وأكّدت إدارة مكافحة المخدرات أن مادة الكريستال هي مادة قاتلة بطبيعتها وتعد من أشد المواد الكيميائية المخدرة سمية وتأثيراً في الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، لما تسببه من إدمان سريع واضطرابات حادة في الإدراك والسلوك والتأثير على وظائف الجسم، خاصّة تسببها بتلف الدماغ والرئتين، إضافة إلى العدوانية وفقدان السيطرة والإدراك وتسببها بالعديد من الجرائم البشعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

ل

أخبار محلية الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030

وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

أخبار محلية وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عبّاس يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

سيب

فيديو منوع تخيّل أن تشعر بكل مشهد وكأنه يحدث لك… هذا ما يحدث في اليابان

شسثيب

فيديو منوع ردة فعل كلب عند رؤية حصان لأول مرة

البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"



 
 






الأكثر مشاهدة

 