مكافحة المخدرات تطلق حملة أمنيّة وتوعوية ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة

وجاء إطلاق الحملة، ضمن الجهود الأمنيّة والوقائية الرامية إلى القضاء على تلك المادة وضبط كل من يقوم بالتعامل معها وبيعها بوصفه مجرماً وقاتلاً، إضافة إلى تعريف المجتمع بمخاطرها ونشر الوعي ضدها وخطورة تعاطيها وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية فئات المجتمع واتخاذ أشد الإجراءات بحق تجّارها ومروجيها .
وأكّدت إدارة مكافحة المخدرات أن مادة الكريستال هي مادة قاتلة بطبيعتها وتعد من أشد المواد الكيميائية المخدرة سمية وتأثيراً في الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، لما تسببه من إدمان سريع واضطرابات حادة في الإدراك والسلوك والتأثير على وظائف الجسم، خاصّة تسببها بتلف الدماغ والرئتين، إضافة إلى العدوانية وفقدان السيطرة والإدراك وتسببها بالعديد من الجرائم البشعة.
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