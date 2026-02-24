مكافحة المخدرات تلقي القبض على ١٨ تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع ١٠ قضايا نوعية

10:38 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافّة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ١٠ قضايا وحملات أمنيّة على تجّار ومروجي المخدرات تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على ١٨ شخصاً متورطاً وضُبطت كمّيات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.





وأكّد أنّ أبرز تلك القضايا كانت في العاصمة حيث تولى فريق تحقيقي خاص متابعة وجمع المعلومات حول شخصين من المشتبه بهما بقضايا ترويج المخدرات، حيث عمل الفريق على مدى أسابيع على مراقبة الشخصين ونشاطاتهما الجرمية ليتم بعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة مداهمتهما في العاصمة وضُبط بحوزتهما ٨٣ كف حشيش و ١٠ كيلو غرام من مادة الماريجوانا.



وفي القضية النوعية الثانية في العاصمة أُلقي القبض على ٣ تجّار من مروجي المخدرات ويعدون من أخطر مروجي المخدرات في العاصمة وضُبط بحوزتهم ٢١ كف حشيش و٣ كيلوغرام من مادة الماريجوانا و ٣٠٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة.



أما ثالث القضايا في العاصمة فقد أُلقي القبض خلالها على شخصين يعتبران من مزودي المروجين بالمواد المخدرة في العاصمة بعد مراقبتهما وتحديد مكان وجودهما وضُبط بحوزتهما كيلو ونصف من مادة الكريستال وثلاثة مسدسات ،



كما وأُلقي القبض في العاصمة كذلك في القضية الرابعة على مروج للمخدرات وبحوزته ٦ كفوف من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى مداهمة مروج آخر في قضية أخرى جنوب العاصمة وضُبطت ٥ كفوف حشيش بحوزته بعد إلقاء القبض عليه.





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم كذلك التعامل مع قضيتين نوعيتين في محافظة مأدبا دوهم خلال القضية الأولى تاجران للمخدرات وأُلقي القبض عليهما وضُبط بحوزتهما ١٢١ كف حشيش، فيما نفذت في القضية الثانية عدة مداهمات على مروجي المخدرات وأُلقي القبض على ثلاثة منهم في أماكن مختلفة وضُبط بحوزتهم كمّيات متفرقة من المخدرات.



وفي لواء الرمثا ألقي القبض على أحد تجّار المخدرات بعد مداهمته وضُبط بحوزته كيلو ونصف من مادة الكريستال المخدرة .



وفي إقليم الجنوب تم التعامل مع قضيتين نوعيتين دوهم في الأولى تاجران للمخدرات على الطريق الصحراوي في أثناء نقلهما لكميات من المخدرات من إحدى محافظات الجنوب وضُبط بحوزتهما ٢٨ كف حشيش ، وفي آخر القضايا في محافظة الكرك جرى تتبع شخص من مروجي المخدرات ومداهمته وضُبط بحوزته ٦ كفوف من مادة الحشيش المخدرة.





