مكرهة صحية وتراكم للنفايات على طريق المطار - صور

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن تراكم النفايات بالمنطقة المحاذية لدخلة محطة المحروقات بعد جسر مأدبا وعدد من المقاهي ساهم بانبعاث روائح كريهة في المكان عدا عن أنه يسبب ازعاجا لسكان تلك المنطقة.
وناشدوا الجهات المعنية بضرورة متابعة الشكوى والاهتمام بنظافة المنطقة.
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