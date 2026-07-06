ملاكمو المنتخب الوطني يوقعون عقودا احترافية للمشاركة في منظمة "إي آر بي"

الوكيل الإخباري- وقع عدد من ملاكمي المنتخب الوطني الأردني، عقودا احترافية للمشاركة في منافسات منظمة "إيست رينغ بوكسينغ" (ERB)، بحضور سمو الأمير نايف بن عاصم، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة الملاكمة الأردنية نحو الاحتراف.

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ويأتي توقيع العقود في إطار اتفاقية الشراكة التي أبرمها الاتحاد الأردني للملاكمة مع المنظمة، والتي تتيح لملاكمي المنتخب الوطني خوض نزالات احترافية إلى جانب استمرار مشاركتهم في منافسات الهواة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية، واكتساب المزيد من الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمامهم على الساحة الاحترافية.



وسيمثل الأردن في النزالات الاحترافية كل من الملاكمين زياد عشيش، وحسين عشيش، وحذيفة عشيش، فيما سيشارك في منافسات الهواة كل من زيد البيطار، ومحمد أبو جاجة، ومحمد الغراغير.



وتعد المنظمة أول منصة للملاكمة الاحترافية من نوعها في المملكة، إذ تهدف إلى تقديم تجربة رياضية بمعايير عالمية تجمع بين المنافسة عالية المستوى والتنظيم الاحترافي، إلى جانب إبراز المواهب الأردنية والعربية، وبناء مسار احترافي للملاكمين يفتح أمامهم فرصا أوسع للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.



كما تنسجم المنظمة مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير السياحة الرياضية، واستقطاب الجماهير والرعاة والشركاء، بما يعزز مكانة الأردن كمركز لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.