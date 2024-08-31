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ملتقى ابناء السلط يستضيف الكابتن زهير الخشمان

الكابتن زهير الخشمان
الكابتن زهير الخشمان
السبت، 31-08-2024 09:32 م

الوكيل الإخباري-   استقبل ملتقى ابناء السلط مرشح القائمة الوطنية لحزب الاتحاد الوطني الكابتن زهير الخشمان، بحضور عدد كبير من المدعوين الأفاضل، حيث تجاوز عددهم ٢٥٠ شخص، خلال زيارة كريمة إلى ديوان المهندس زهير العسيري ابوسلطان. 

وفي بدايه الجلسة رحب المهندس زهير بالحضور  ثم تحدث الدكتور نضال الفاعوري والمحامي عامر أبو رمان عضو اللامركزية وعدد من الحضور   عن أهمية المشاركه في الاقتراع والعملية الانتخابية.

وكما شارك عدد من الحضور في النقاش، الذي تم خلاله مناقشة قانوني الانتخاب والاحزاب، بهدف حث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع. 

وقام الكابتن زهير الخشمان بتسليط الضوء على الانخراط في الاحزاب واختيار الأفضل، نظراً لما يعكسه من آثار إيجابية على الواقع السياسي والمعيشي للمواطنين مستقبلاً، وخاصة أن هذا الخيار هو خيار جلالة الملك بدعوة الجميع للانخراط في الاحزاب والحياة السياسية.

وبين أن الاردنيين أصبح لديهم تصور واضح عن الاحزاب التي تعمل وفق برامج واقعية وقابلة للتطبيق، كحزب الاتحاد الذي يسير وفق رؤية شمولية تهدف لتوفير بيئة مناسبة لجميع الاردنيين، ومن شأنها توفير حياة فضلى لهم.

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