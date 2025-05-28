ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين

ووفق بيان لوزارة الثقافة، فإن التكريم الذي يقام سنويا في عدد من الدول العربية بمبادرة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويأتي بدورته الثانية والعشرين عربيًا، والخامسة أردنيًا، حضره أمين عام وزارة الدكتور نضال العياصرة ورئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله العويس، ومدير عام المكتبة الوطنية بالوكالة عروبة الشمايلة.
وشمل التكريم لهذا العام رئيس مجمع اللغة العربية الأردني المؤرخ الدكتور محمد عدنان البخيت، والناقد الدكتور نبيل حداد والشاعر الدكتور محمود الشلبي والشاعر محمد سمحان، كما سلم الدكتور العياصرة دروع وزارة الثقافية للمُكرمين.
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