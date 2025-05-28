ملتقى الشارقة يكرم كوكبة من المبدعين الأردنيين

الوكيل الإخباري- كرم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي تنظمه دائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة الأمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء بدائرة المكتبة الوطنية في عمان، كوكبة من المبدعين الأردنيين لإسهاماتهم الثقافية.

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ووفق بيان لوزارة الثقافة، فإن التكريم الذي يقام سنويا في عدد من الدول العربية بمبادرة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويأتي بدورته الثانية والعشرين عربيًا، والخامسة أردنيًا، حضره أمين عام وزارة الدكتور نضال العياصرة ورئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله العويس، ومدير عام المكتبة الوطنية بالوكالة عروبة الشمايلة.