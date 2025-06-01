ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- احتفل ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 في المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

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وقال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، في كلمة له خلال رعايته الاحتفال، "وأنتم تحتفلون بعيد استقلال المملكة الأردنيّة الهاشميّة الـ 79، وتحملون هذا الاسم الكبير لملتقاكم، "ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم"، أحيّيكم وأدرك تمامًا مدى الجهد الذي تبذلونه كسفراء لبلدكم الأردنّ عربيًّا وعالميًّا"، منوها بأن أبناء الملتقى سفراء يحملون ثقافة وتاريخ وأصالة الأردن ويلتفون حول العلم الوطني، ويملؤهم الشغف والطموح لأن يظل الأردن نموذجا في كل مجال وفي كل بلد.