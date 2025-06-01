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ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يحتفل بعيد الاستقلال

علم الاردن
علم الاردن
 
الأحد، 01-06-2025 12:30 ص

الوكيل الإخباري-  احتفل ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 في المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان.

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وقال وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، في كلمة له خلال رعايته الاحتفال، "وأنتم تحتفلون بعيد استقلال المملكة الأردنيّة الهاشميّة الـ 79، وتحملون هذا الاسم الكبير لملتقاكم، "ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم"، أحيّيكم وأدرك تمامًا مدى الجهد الذي تبذلونه كسفراء لبلدكم الأردنّ عربيًّا وعالميًّا"، منوها بأن أبناء الملتقى سفراء يحملون ثقافة وتاريخ وأصالة الأردن ويلتفون حول العلم الوطني، ويملؤهم الشغف والطموح لأن يظل الأردن نموذجا في كل مجال وفي كل بلد.


وأضاف الرواشدة أنّ عيد الاستقلال الراسخ في أذهان ووجدان أبنائنا وبناتنا وكلّ مجتمعنا الأردنيّ، إنّما هو عيدٌ له مذاقٌ خاص، عيدٌ بالفعل يدعونا إلى الفخر والاعتزاز والثقة بالمنجز الأردنيّ الذي تأسس على هذا الاستقلال، حيث السيادة الكاملة لوطننا الأردن، بما تحمله السيادة من ثقة بالبناء والعمل والسير المخلص في محطات الإنجاز والعطاء".

 
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