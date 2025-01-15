ملتقى بإربد بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات"

الوكيل الإخباري- نظمت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، وجمعية حماية الأسرة والطفولة، بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد، اليوم الأربعاء، الملتقى الأهلي لمكافحة المخدرات بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات".

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وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة الذي رعى الملتقى، إن مكافحة المخدرات ليست مقتصرة على الجانب الرسمي، وإنما هي مسؤولية مجتمعية ومشتركة يجب أن يشارك فيها الجميع.