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ملتقى بإربد بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات"

اربد
إربد
الأربعاء، 15-01-2025 07:10 م

الوكيل الإخباري-    نظمت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، وجمعية حماية الأسرة والطفولة، بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد، اليوم الأربعاء، الملتقى الأهلي لمكافحة المخدرات بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات".

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وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة الذي رعى الملتقى، إن مكافحة المخدرات ليست مقتصرة على الجانب الرسمي، وإنما هي مسؤولية مجتمعية ومشتركة يجب أن يشارك فيها الجميع.


وأكد أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة ورجال الدين في التوعية من مخاطر المخدرات، مبينا أن مكافحة المخدرات هي معادلة متكاملة للحفاظ على أبناء الأردن من مخاطر هذه الآفة.

 
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أخبار محلية ملتقى بإربد بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات"



 




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