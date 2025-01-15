ملتقى بإربد بعنوان "مستمرون في مكافحة المخدرات"

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة الذي رعى الملتقى، إن مكافحة المخدرات ليست مقتصرة على الجانب الرسمي، وإنما هي مسؤولية مجتمعية ومشتركة يجب أن يشارك فيها الجميع.
وأكد أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة ورجال الدين في التوعية من مخاطر المخدرات، مبينا أن مكافحة المخدرات هي معادلة متكاملة للحفاظ على أبناء الأردن من مخاطر هذه الآفة.
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