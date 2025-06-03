ملتقى سيدات الأعمال يطلق منصة مجانية للإقلاع عن التدخين

وبحسب بيان الملتقى اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال فعالية بعنوان "حياة خالية من التدخين"، نُظمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي صادف 31 أيار الماضي.
وأقيمت الفعالية بالتعاون مع تطبيق "نفسي" ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان ونادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية كتتويج لحملة توعوية مكثفة امتدت لعشرة أيام عبر منصات التواصل الاجتماعي استهدفت بنحو خاص السيدات في مختلف أنحاء المملكة.
وأكدت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي، أن الملتقى ملتزم بدعم صحة المجتمع وتمكين الأفراد نحو خيارات حياة أكثر وعياً واستدامة بما لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يشمل الصحة الجسدية والنفسية، والبيئة الآمنة لكل فرد في مجتمعنا.
وأشارت إلى أن المنصة تمثل امتداداً لرؤية الملتقى في الريادة المجتمعية وتعكس إيمانه بدور المؤسسات المدنية في بناء الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية والبدائل الصحية.
من جهتها، قدمت مؤسسة تطبيق "نفسي" الدكتورة سكينة الزيود، عرضاً شاملاً تضمن نتائج الحملة التوعوية التي سبقت الفعالية، مبينة نجاحها في الوصول إلى أكثر من 180 ألف حساب على منصات التواصل.
كما عرضت برنامج الإقلاع عن التدخين المتكامل الذي يرتكز على التطبيق الذكي "نفسي" ومنصة "مجتمع خالي من التدخين" الإلكترونية، موضحة الخدمات التي يقدمانها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير وتوسيع نطاق هذه المبادرة.
بدورها، أكدت المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، ضرورة تكثيف الجهود المجتمعية للحفاظ على صحة الجميع والتشجيع على تبني أنماط حياة صحية بعيدة عن آفة التدخين، مشيرة إلى دور المؤسسة في دعم مثل هذه المبادرات.
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