 
السبت 2024-10-05 11:15 م
 

ملك إسبانيا: توحدنا مع الأردن الرغبة العميقة في السلام والحوار

الملك فيليب السادس
الملك فيليب السادس
السبت، 05-10-2024 09:35 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، أن بلاده تجمعها مع الأردن روابط تاريخية عميقة، ومصالح سياسية واقتصادية وثقافية مثمرة وقوية.

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وقال خلال لقائه الجالية الإسبانية في الأردن بمنزل السفير الإسباني بعمان مساء اليوم السبت، “في هذه اللحظات، توحدنا أيضًا الرغبة العميقة في السلام والحوار”.


وأضاف “الصراع الذي بدأ قبل عام وجلب لنا صورا لمعاناة ودمار لا يوصف في غزة، والذي يتفاقم أكثر بامتداده إلى لبنان، يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن”.


وقال “نريد أن نرى نهاية المأساة الإنسانية وصمت الأسلحة، لنعود إلى طريق السياسية والدبلوماسية”، داعيا إلى “استئناف الجهود المبذولة بكثافة أكبر لتحقيق حل الدولتين الذي يرسي الأسس لسلام متين ودائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

 
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