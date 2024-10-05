ملك إسبانيا يصل للأردن في زيارة رسمية

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الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا إلى عمان، اليوم السبت، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني. اضافة اعلان





وكان في استقبال العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة.