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ملك إسبانيا يصل للأردن في زيارة رسمية

الملك فيليب السادس
الملك فيليب السادس
السبت، 05-10-2024 05:08 م
الوكيل الإخباري-    وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا إلى عمان، اليوم السبت، في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان


وكان في استقبال العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة.
 
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