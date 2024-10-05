ملك إسبانيا يصل للأردن في زيارة رسمية

وكان في استقبال العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة.
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