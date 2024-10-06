ملك إسبانيا يغادر الأردن

وكان في وداع العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة، وأركان السفارة.
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