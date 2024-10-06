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ملك إسبانيا يغادر الأردن

الملك فيليب السادس
الملك فيليب السادس
الأحد، 06-10-2024 05:28 م

الوكيل الإخباري-    غادر جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا عمان، اليوم الأحد، بعد زيارة رسمية استمرت يومين.

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وكان في وداع العاهل الإسباني في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من المسؤولين، والسفيران الأردني في مدريد، والإسباني لدى المملكة، وأركان السفارة.

 
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